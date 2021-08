Fórum popular acompanha andamento do programa Minha Casa, Minha Vida O fórum será permanente, a fim de repassar informações atualizadas à população e também definir datas de audiências públicas.

Representantes de entidades ligadas a movimentos sociais e à luta pela moradia se reúnem hoje (18) em Curitiba, no Fórum Popular Minha Casa – Minha Vida.



O objetivo é acompanhar o andamento do programa do governo federal, que tem a meta de construir 1 milhão de moradias, segundo um dos coordenadores do encontro, o diretor de Relações Institucionais da Companhia Habitacional do Paraná (Cohapar), Doático Santos.



O fórum será permanente, a fim de repassar informações atualizadas à população e também definir datas de audiências públicas que discutirão o andamento do programa no estado.



O Minha Casa, Minha Vida prevê a construção de 44.172 casas no Paraná. A intenção da Cohapar é aplicá-lo na Grande Curitiba (e nas 28 cidades vizinhas) e nas regiões metropolitanas de Londrina, Maringá e Cascavel.



Doático lembrou que no Paraná o número de casas construídas poderá dobrar em razão do custo menor alcançado pela Cohapar na construção das unidades.



Outro fator que pode diminuir o custo das casas é a doação de áreas pelo estado ou pela prefeitura, além da compra, pelo menor preço no atacado, de materiais de construção com isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



“Só a Cohapar já tem mais de 9 mil lotes para a construção de moradias na região metropolitana de Curitiba”, afirmou.



De acordo com o diretor, estima-se que o déficit habitacional do Paraná seja de 250 mil moradias. “Nosso objetivo é atender, logo numa primeira etapa, 20% dessa demanda”.



Ele disse que o sistema de gestão comunitária adotado no estado pela Cohapar vai agilizar a construção das casas do Minha Casa, Minha Vida.



“Nesse sistema temos a participação efetiva da comunidade em todas as fases da obra, por meio de associações de moradores, o que garante qualidade, agilidade e otimização de custos”.