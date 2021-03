Futsal: ABC enfrenta o Moita Bonita pela semifinal do Circuito Nordeste A semifinal entre o alvinegro e o Moita, o primeiro colocado do Grupo B, está marcada para hoje à noite (26), às 20h30, no ginásio do Sagrada Família.

O ABC/UnPArt&C vai enfrentar o antigo rival Moita Bonita-SE pela semifinal do Circuito Nordeste de Futsal. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Capela-SE, na rodada da noite desta quarta-feira (25), o time alvinegro conseguiu se classificar em segundo lugar pelo Grupo A.



O primeiro da chave foi o Capela, que atingiu os mesmos três pontos do ABC, desempatando na melhor média de gols sofridos. A semifinal entre o alvinegro e o Moita, o primeiro colocado do Grupo B, está marcada para hoje à noite (26), às 20h30, no ginásio do Sagrada Família.



O adversário do Capela pela outra semifinal será o Aracati-CE, segundo colocado do Grupo B. Este jogo está marcado para às 19h30, no Sagrada Família. Os adversários pernambucanos, Tigres e Faculdade Maurício de Nassau foram eliminados.



Para chegar na final e tentar o bicampeonato do Circuito NE, o ABC terá que superar o antigo rival. É que no ano de 2005, o Moita Bonita conquistou o título da Liga Nordeste na final contra o alvinegro.