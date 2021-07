Hoteleiros comemoram redução de carga tributária no RN

Marília Rocha Redução de imposto agrada hoteleiros

Foi pensando nisso, que o Governo do Estado assinou na manhã desta quarta-feira o decreto que reduz o ICMS das empresas hoteleiras, de 25% para 17%, equiparando aos outros estados nordestinos, criando condições de competitividade e transferência de orçamento para promoção dos estabelecimentos.A medida foi estudada pela Secretaria Estadual de Tributação que possibilitou a redução a partir desse mês. “O Governo vai renunciar em torno de R$ 2 milhões na carga tributária para atender ao pleito dos empresários”, informou o secretário estadual de Tributação, João Batista Soares. Ele explica que a medida vai beneficiar 469 hotéis, com consumo mensal acima de 300 kwh.Para o empresário Paulo César Galindo, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do RN, a medida vem em boa hora para o setor. “Estávamos precisando de uma ação como essa e estamos muito satisfeitos. Com a redução de imposto, vamos conseguir diminuir os custos e ampliar as oportunidades das empresas do setor hoteleiro”, destaca o empresário.O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH, Enrico Fermi, lembrou que o pagamento de impostos é a segunda maior despesa do setor hoteleiro, perdendo apenas para as despesas com a folha de pagamento. “A medida vai favorecer a manutenção dos empregos do setor e irá gerar um saldo para divulgação, atraindo clientes e melhorando a infraestrutura dos hotéis no Estado”, afirma Enrico.