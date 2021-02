Presidente Ricardo Teixeira assina convênio Futebol Cidadão Evento aconteceu na Associação Nacional dos Juízes Federais, em Brasília.

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mattos, assinaram o convênio "Futebol Cidadão - Direito, Cidadania e Futebol".



Também participaram da solenidade o ministro Gilson Dipp, corregedor nacional de Justiça, e os juízes federais Marcus Lívio, Aristeu Tavares, Frederico Valdez e Rodrigo Godoy.



O convênio pretende atingir mil jovens das categorias de base das Federações de Futebol filiadas à CBF e prevê aulas de cidadania em visitas agendadas à Justiça Federal.



Essas aulas serão ministradas por juízes Federais voluntários, uma vez por mês, entre janeiro a novembro, no período de 2009 a 2014, em todas as capitais dos Estados das Federações.



De acordo com o convênio firmado, haverá um juiz coordenador por Estado. Caberá ao coordenador estadual os contatos com a coordenação geral, Seção Judiciária e as Federações de futebol.



Já aos palestrantes, caberá proferir as palestras cujo conteúdo programático será integralmente disponibilizado pelo diretor de Esportes da Ajufe, Marcus Lívio, com objetivo de facilitar a execução dos trabalhos.



Durante a assinatura do convênio, o presidente da CBF salientou que "esta é uma oportunidade de manter e resgatar a cidadania dos atletas mais jovens, que passarão a ter ensinamentos sobre o que é ser um bom cidadão".



Opinião compartilhada pelo presidente da Ajufe que avalia esse projeto como "uma oportunidade para que o juiz exerça o seu papel de cidadão, transmitindo seus conhecimentos a esses jovens que provavelmente irão representar o Brasil no futuro".



O ministro Gilson Dipp também avalia essa parceria como positiva. Para o ministro, "quem vai ganhar é o povo brasileiro como um todo. Ainda segundo Dipp, essas aulas ministradas pelos juízes vão ajudar a transformar esses jovens em verdadeiros cidadãos".