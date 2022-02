América, com Souza, e Atlético-GO estão prontos para a estreia Os dois times fecham a primeira rodada da Série B, às 21h no estádio Machadão.

O América e o Atlético-GO, cada um à sua maneira, buscam "cair de cabeça" no encerramento da primeira rodada da Série B do Campeoanto Brasileiro esta noite no estádio Machadão - por um lado, há a chance de um lugar entre os quatro primeiros à Série A; por outro, os dois uerem esquecer as agruras que viveram nos respectivos Campeonatos Estaduais.



Primeiro, o anfitrião. O América, reformulado pelo técnico Guilherme Macuglia, vai contar com Souza - o craque tem sido aguardado com paciência e esperança quase bíblica pelos torcedores, crentes que o homem de Itajá deve fazer a diferença, dentro das possibilidades (e limitações) de momento. Além disso, o time rubro vai estrear nada menos que sete jogadores - o goleiro Weverton, os zagueiros Edson Rocha, Plínio e Luis Henrique, os laterais Breno e Xavier, e o volante Ricardo Oliveira. Foram tomados cuidados especiais quanto ao setor defensivo, ponto fraco no Estadual: não ficou um jogador sequer das formações anteriores, exceto o goleiro Rodolpho (que ganhou crédito junto à torcida, reconhecnedo-lhe o esforço; hoje ele deve acompanhar o jogo no banco de reservas). A ideia que anima o plantel é a mesma dos últimos anos: voltar para a Série A, de algum jeito.



E o visitante Atlético-GO? O clube vem "inspirado", depois de sagrar-se campeão da Série C e ascender à Segundona, e vai fazer o possível (e o impossível) para não voltar para lá. O técnico Mauro Fernandes - conhecedor do futebol potiguar, afinal, já comandou o ABC, eterno rival do América - organizou sua equipe com o que tinha à disposição para substituir os meiocampistas Anailson e Elias, mais o lateral esquerdo Chiquinho, todos recolhidos ao Departamento Médico: Weslley e Jair entram no meio-campo, e Alysson vai para a lateral.



Juntando tudo, o América deve entrar em campo com esta formação - Weverton, Edson Rocha, Plínio, Luis Henrique; Breno, Alexandre, Ricardo Oliveira, Souza, Xavier; Sandro Hiroshi e Lúcio - enuanto o Atlético-GO deve jogar com este grupo - Márcio, Rafael Cruz, Gil, Jairo, Alysson; Jair, Pituca, Weslley, Lindomar; André Leonel e Marcão.



A partida terá lugar no estádio Machadão a partir das 21h - é o único jogo realizado hoje neste horário, as demais partidas programadas (Fortaleza x Guarani, Vila Nova x Portuguesa, Bahia x Paraná, Vasco x Brasiliense e Juventude x Ceará) serão realizadas à tarde. A partida terá arbitragem cearense: o árbitro será Wladyerisson Oliveira, auxiliado por Thiago Brígido e Francisco Rudson Aquino.



Os ingressos já estão à venda, tanto os "inteiros" (ao custo de R$ 20,00 para o setor de arquibancadas e R$ 50,00 para o setor de cadeiras) quanto os para estudantes (metade do valor do inteiro; só vãlido com a Carteira de Estuante 2009). Eles podem ser encontrados na sede social do América (na Rodrigues Alves, Tirol - próximo ao Quartel da PM) e na central de bileterias do estádio Machadão; no caso dos ingresos inteiros, eles ainda podem ser adquiridos na Facex e nas lojas do Pittsburg da Prudente de Morais e do Shopping Orla Sul.