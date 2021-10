Representante do governo federal tem encontro com prefeitos do RN

Elpídio Júnior Benes Leocádio: luta por ampliação do repasse continua.

O encontro foi articulado pelo presidente da Femurn, Benes Leocádio (PR), e a deputada federal Fátima Bezerra (PT), e começa às 19h no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern). Antes, porém, Padilha deve dar entrevista coletiva à imprensa.Em declarações recentes, Benes Leocádio tem se mostrado insatisfeito com a demora da efetivação do pacote de medidas anunciado pelo presidente Lula para compensar a queda no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), como a reserva de R$ 1 bilhão e a garantia de que o repasse não será menor que em 2008. O pacote ainda não foi enviado para votação na Câmara Municipal.