Remédios vencidos: Carlos Eduardo e Cida França continuam em silêncio

Carlos Eduardo e Aparecida França: diante do escândalo, o silêncio

As oito toneladas de medicamentos que serão incinerados nos próximos dias, avaliadas em R$ 10 milhões, foram mal estocados ou venceram ainda em 2008, quando eles comandavam a Saúde. Desde que fez a deúncia , em 1º de abril, oliga insistentemente para os ex prefeito e secretária, mas até o momento eles não responderam às chamadas ou retornaram as ligações.Dias depois da publicação da matéria do, técnicos da Vigilância Sanitária visitaram o local e detectaram remédios estocados a uma temperatura de até 53ºC --a temperatura ideal é entre 18ºC e 30ºC, e alta umidade local. O galpão, de 2.400 m², também apresenta vários pontos de infiltração e mofo.O fato também virou destaque na imprensa nacional. Depois de matérias na TV Band, TV Globo e SBT, o jornal eletrônico Folha Online também mostrou o descaso com os medicamentos.Em janeiro deste ano, a falta de médicos e o caos no atendimento das maternidades foi matéria do Jornal Nacional, da TV Globo. Desde que assumiu a prefeitura, Micarla de Sousa (PV) vem enfrentando problemas principalmente relacionados à falta de médicos nas unidades de saúde e de médicos especialistas.Mesmo decretando estado de calamidade pública por 90 dias – renovados nesta semana - para contratação de médicos sem concurso público, e renovando os contratos com as cooperativas médicas, a prefeita ainda não conseguiu diminuir as filas para atendimento nas unidades de saúde e hospitais.Em meio à crise, o médico Levi Jales deixou a secretaria alegando que precisava voltar a clinicar, jogando o problema nas mãos da secretária adjunta, Lecy Gadelha. Até o momento não se sabe quem irá substituí-lo.