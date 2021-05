Wilma de Faria nega que esteja favorecendo Iberê Ferreira

Maiara Felipe Wilma diz a Robinson Faria e João Maia que não favorece Iberê.

Já perto do fim da conversa, a governadora se dirigiu a Iberê Ferreira e perguntou: “Iberê, eu estou privilegiando o senhor na Secretaria? (ele está à frente da Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH)”.“De jeito nenhum. Eu tenho a mesma dificuldade que os outros secretários, para liberar recursos, tanto é que boa parte dos recursos destinados para a SEMARH está contingenciada e os recursos que estou conseguindo estão vindo de fora”, respondeu o vice-governador.Ele tem comemorado a perspectiva de investimento de cerca de R$ 500 milhões pela Secretaria em 2009, o que vem provocando ciúme nos colegas aliados. Do montante, o Governo do Estado entrará com apenas R$ 60 milhões.Na primeira vez que reuniu os pré-candidatos, Wilma de Faria fez um apelo para que o grupo se desarmasse e priorizasse a parte administrativa do Governo. “Quando o Governo anda bem, fica bom para todo mundo”, explicou Robinson Faria, que se disse "satisfeito" com a conversa.