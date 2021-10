Fábio Neves fica no América para a disputa da Série B do Brasileiro

Vlademir Alexandre Fábio Neves vai ficar no América para a disputa da Série B

O jogador está no América desde o ano passado, e sempre realizou boas atuações, conquistando a torcida rubra.Quando esteve em campo, Fábio Neves, 22 anos, sempre foi um jogador de destaque, inclusive na disputa da Série B do ano passado e no Estadual deste ano. Nas duas competições o meia enfrentou problemas de contusão.Antes de jogar em Natal, defendeu o Corinthians/AL e foi um dos responsáveis pela excelente participação da equipe alagoana na Copa do Brasil 2008.Neves tinha vínculo com o América somente para o estadual deste ano, chegou a um acordo com a diretoria e prorrogou contrato até o final do ano.