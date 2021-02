Wilma de Faria anunciará cronograma de obras em Mossoró

Vlademir Alexandre Wilma visita Mossoró.

Wilma ficará na cidade até amanhã (26) e pretende fiscalizar o andamento das obras que já estão sendo realizadas.O primeiro compromisso da governadora Wilma de Faria após a coletiva de imprensa será uma visita às obras de saneamento básico no bairro Alto de São Manoel e à lagoa de estabilização do bairro Barrocas.Em seguida, Wilma de Faria irá visitar as obras de ampliação da Faculdade de Ciências da Saúde da UERN, que foi construída pelo atual governo. O novo prédio possui seis novos laboratórios de pesquisas (Ciências, Magnetismo, Zoologia, Botânica, Biologia e Parasitologia), salas de pesquisas e de informática, biblioteca, auditório.Às 15h30, ela fará uma visita ao Centro de Exposições e Eventos de Mossoró. O Expocenter foi construído por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e a Associação Comercial e Industrial de Mossoró e já está contribuindo para incrementar o turismo de eventos no município.Na quinta-feira (26), a governadora recebe o presidente do Comitê de Fitossanidade do Rio Grande do Norte (Coex), Segundo Paula. Às 10h, no auditório do Sesi, ela irá lançar a edição 2009 do programa Terra Pronta. Este ano, o programa vai possibilitar a cerca de 10 mil pequenos agricultores, espalhados numa área de 15 mil hectares, terem suas terras cortadas para receber a semente. Em seis anos, o Governo do Estado investiu recursos da ordem de R$ 18 milhões na compra de sementes e mudas de cajueiros que atendeu a cerca de 330 mil agricultores familiares.