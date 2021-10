Mais de 3 milhões de idosos já estão vacinados contra a gripe no país No primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, 3,3 milhões de pessoas compareceram aos 67 mil postos de vacinação de todo o país.

O balanço parcial do primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso informa que até as 17h30 deste sábado 3,3 milhões de pessoas compareceram aos 67 mil postos de vacinação de todo o país. Esse número representa 17,25% da população idosa, índice superior ao de 2008, quando foram vacinados 11,71% do público desejado.



Os estados com maior cobertura, segundo o balanço parcial, são Piauí (38,94%), Tocantins (35,26%) e Pernambuco (28,28%). As menores coberturas foram no Distrito Federal (7,37%) e no Rio de Janeiro (8,42%).



Na próxima segunda-feira (27), será divulgado o balanço consolidado deste sábado. Quem ainda não se vacinou tem até 8 de maio para procurar um posto de saúde.



Com o slogan "Deixe a gripe na saudade", a 11ª edição da campanha pretende imunizar 80% da população com 60 anos ou mais, o que representa 15,5 milhões de idosos. Mesmo quem tomou a vacina no ano passado deve se imunizar este ano.



Foram investidos R$ 162,2 milhões na compra de 21 milhões de doses da vacina e montagem da infra-estrutura, que conta com a participação de 241 mil pessoas.



São Paulo



No Estado de São Paulo, 516 mil pessoas foram imunizadas até as 15h deste sábado, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. No ano passado, no mesmo período no primeiro dia da campanha, 413 mil idosos foram vacinados.



Em São Paulo, a meta é imunizar 3,6 milhões de idosos, o equivalente a 80% da população com mais de 60 anos que moram no Estado. No ano passado, a campanha de vacinação contra a gripe teve adesão de 81,93% em todo o Estado.