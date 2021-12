NAC comemora 30 anos

O Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da UFRN comemora no dia 24 de maio, trinta anos , e durante todo este mês serão realizados eventos culturais em diversos pontos da universidade.Para a diretoria do núcleo e professora de Artes, Teodora Alves, além de comemorar o aniversário, a programação reafirma a articulação cultural da instituição.“O objetivo é celebrar a memória e ao mesmo tempo a contemporaneidade do NAC”, diz. “Haverá apresentações, exposições de arte, homenagens aos pioneiros nessa história”, enumera Teodora.O NAC está quase sempre ligado às atividades desenvolvidas no Campus no campo das artes plásticas. A parceria com a galeria Convivart favorece o aprofundamento na área. Entretanto, abrange e pretende expandir todas as artes.“A gente quer ampliar a atuação para desenvolver ações para as outras linguagens”, assegura a professora. “Pretendemos promover um tipo de ciclo cênico de estudos e cursos contemplando teatro e dança”.Inserida na programação está a abertura da exposição do Grupo Universitário de Aquarela e Pastel (Guap) na Galeria do Convivart, nesta quinta-feira (7) às 19h.Na sexta-feira (8), a partir das 9h, no Departamento de Artes (Deart) haverá intervenção em um painel artístico coletivo feito em uma parede. O tema será os trinta anos do NAC.Na ocasião, será aberta a Exposição Stêncil de Artes Visuais, com a curadoria do artista plástico e professor Marcos Andruchak.Em seguida, no Centro de Convivência, o Projeto Conviver de Novo traz as memórias artísticas e narrativas poéticas com apresentações do Sexteto Potiguar, Octeto de Saxofone, Grupo de Clarinetas e Percussão, Sax em Bach, Experimenta Sax, Octo Voci, Grupo de Dança da UFRN e Performance.As atividades terão continuidade na segunda-feira (18), às 8h30, no Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), com mais uma intervenção artística seguida da mesa temática “Processos Coreográficos e Teatro Físico”, com o professor Júlio Mota (PR).À tarde será a vez de discutir a “Arte conceitual e outras poéticas visuais, interfaces com o NAC”, com a participação de Paulo Bruscky (PE) e Jota Medeiros (NAC), tendo como mediador o professor Vicente Vitoriano, do Deart.A continuidade da programação será com a mesa temática: “Pensando a Política Cultural da UFRN”, com representantes da produção artístico-cultural da instituição e convidados. A partir das 16h haverá uma oficina de composições coreográficas também no Deart da UFRN.Na terça-feira (19), a partir das 9h no Departamento, haverá a oficina: “Arte em Todos os Sentidos”, ministrada pelo professor Paulo Bruscky (PE).Durante a sexta-feira (22), a partir das 16h, haverá no Atelier de Artes do NAC uma homenagem aos pioneiros da entidade e apresentação do documentário NAC 30 anos, feito pela equipe do Núcleo com a produção de Jota Medeiros, Jaime Haroldo e as alunas de Rádio e TV, Juliana Cortez e Diana Coelho.No mesmo dia, o Circo Tropa Trupe apresenta as Danças Circulares dos Povos, Mostra Videoarte e Ação e Documento com os projetos: Cinema no Campus, Cinema na Rua e Museu Virtual Abrahan Palatnik e Cine Circo Mambembe; a partir das 18h.Na sexta-feira (29), a partir das 9h, o Centro de Convivência expõe a Universate com trabalhos artísticos de toda comunidade acadêmica. Serão aceitos trabalhos visuais como pintura, escultura, fotografias, instalações, quadrinhos e cinema.As inscrições destinadas aos docentes, técnicos administrativos e estudantes da universidade estão abertas até a próxima sexta-feira (8). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3215 3237Ainda na última sexta do mês, a partir das 17h o show de encerramento das comemorações fica por conta da Big Band Jerimum Jazz.Conheça melhor o NAC por meio do site www.nac.ufrn.br.