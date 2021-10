Sarney transfere data de sessão que vai apreciar vetos presidenciais

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), transferiu para a próxima quarta-feira (6) a sessão do Congresso Nacional destinada a apreciar cerca de 900 vetos presidenciais que estão pendentes. Senadores da base do governo e da oposição argumentaram que os vetos polêmicos como o reajuste de 16,66% dos valores de 2006 das aposentadorias e pensões da Previdência não poderiam ser votados em bloco juntamente com os vetos não polêmicos.A sessão estava marcada para às 19h desta terça-feira (28). Agora, deverão ser realizadas duas sessões. No dia 6, o objetivo será o de enxugar a pauta do Congresso com a manutenção de vetos presidenciais que são consensuais entre os partidos.Sarney vai convocar outra reunião que terá como objetivo único apreciar vetos polêmicos, como o reajuste dos aposentados e os ocorridos nos projetos que recriaram as superintendências da Amazônia e do Nordeste.Dificilmente os deputados e senadores derrubarão o reajuste de 16,66% das aposentadorias e pensões previdenciárias, prevista na medida provisória que definiu o valor do salário-mínimo de 2006. Os líderes da oposição consideram praticamente impossível colocar maioria absoluta de deputados (257) e senadores (41) em plenário para derrubar o veto presidencial.Fonte: Agência Brasil