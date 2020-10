MP investiga repasses da Funcarte a projeto da FAL A promotora Keiviany Silva de Sena decidiu pela apuração após o recebimento de uma denúncia anônima. Irregularidade teria ocorrido em 2008.

O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades em repasses financeiros que a Fundação Capitania das Artes (Funcarte) teria feito ao projeto Operart, da Faculdade de Natal (FAL), em 2008. A resolução foi publicada ontem (12) no Diário Oficial.



O Operart oferece aulas gratuitas de música, teatro, artesanato e artes plásticas há alguns anos e tem parceiros importantes, como a Cosern.



A promotora Keiviany Silva de Sena decidiu pela apuração após o recebimento de uma denúncia anônima, onde estava especificado o número do processo em questão: 0212-01121/2008.



Ela solicitou ao presidente da Funcarte, César Revorêdo, o envio, em até 10 dias, de cópia do processo, e não descartou a necessidade de ouvir explicações dele ou de Dácio Galvão, que estava no comando da Fundação em 2008, quando teria ocorrido a irregularidade.



Questionada sobre a associação entre a denúncia e a empresa de produtos de limpeza Alda Ferreira – ME, cujo CNPJ vem sendo utilizado pela Funcarte para contratar artistas há alguns anos, a promotora respondeu: “Não necessariamente. O andamento da investigação é que poderá apontar eventual conexão.”



O Nominuto.com tentou ouvir Revorêdo, mas a assessoria dele informou que o presidente está em reunião e não tem previsão para sair.