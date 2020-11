Convocados em concurso da Sesap ainda não estão trabalhando

Mais de 700 aprovados no último concurso da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) estão aguardando serem nomeados desde dezembro. Até agora ninguém foi chamado. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sindsaúde) fará uma movimentação em frente à secretaria, às 9h, nesta segunda-feira (16).

Mesmo entregando, desde dezembro, toda a papelada necessária para a nomeação, muitos convocados pela Sesap não viram seus nomes publicados no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Eu sou estudante, mas tem muita gente que largou o emprego para assumir o cargo, visto o caráter de urgência que fomos convocados. Já passou esse tempo todo e nada até agora”, disse a nutricionista Paula Dias, que procurou a Sesap várias vezes e não obteve resposta.

De acordo com a diretora do Sindsaúde, Sonia Godeiro, a papelada referente à nomeação dos aprovados está no Gabinte Civil esperando sua publicação. “No dia 13 de fevereiro a Sesap mandou toda documentação para o gabinete, mas não sei porque ainda não conseguiram a nomeação”, disse.

Dentre as reclamações dos aprovados no concurso, está a renovação de contratos temporários de alguns servidores, o que o sindicato enxerga com bons olhos. “ Mesmo estes 700 entrando para o quadro agora, não são suficientes para cobrir a toda a demanda”, disse Sonia.