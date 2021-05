Tim Maia ganha tributo em Natal

Arquivo Tributo a Tim Maia vai homenagear a fase 'racional' do cantor e compositor.

Após o tributo, a festa continua com o pré-lançamento exclusivo do projeto Panda House e Cabeleira Live Guitar, no qual DJ e guitarrista desenvolvem um trabalho de música eletrônica com intervenções ao vivo.Participarão como convidados os músicos Carito (Poetas Elétricos), Gabriel Souto (DuSouto), Arrelia, Iggor Dantas, Flávio Pereira (Monte Sião Roots), Anderson Legal, Maguinho daSilva e Parizot (Kawanui).Sábado (4), a partir das 22hNo Galpão 29 – rua Chile, Ribeira.Entrada: R$ 5 (mulher) e R$ 8 (homem), até 0h29.Informações: 8827 2006 / 9120 9370.