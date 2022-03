Prefeitura abre crédito suplementar de R$ 1,8 milhão para a CMN

Luana Ferreira

De acordo com o diretor geral da CMN, Luís Barbosa, a projeção de arrecadação exposta pela Prefeitura foi fechada e enviada ao Legislativo em outubro. Porém, como houve o aumento na arrecadação, o Legislativo deve receber o excedente. “Como também deveria que devolver caso os valores projetados fossem superiores ao que se arrecadou”, explicou.Ainda segundo informações do diretor geral da CMN, o pagamento será feito de forma parcelada. “Receberemos de imediato o referente aos quatro meses que passaram, e depois receberemos as parcelas restantes até o fim do ano”, disse Barbosa.A lei federal determina que os legislativos utilizem, no máximo, 70% de seus recursos nos pagamentos de pessoal e 30% para bancar a manutenção e funcionamento da Casa.