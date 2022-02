Doze artistas expõem na Assembleia Legislativa do RN

Divulgação O tema da exposição é livre.

Ammer Jácome, Ana Antunes, Carlos Soares, Cristina Jácome, Dione Caldas, Dorian Gray, Francisco Eduardo, Ivo Maia, Levi Bulhões, Marlene Galvão, Sônia Jácome e Túlio Fernandes foram os escolhidos pela curadora Socorro Sarmento.“O tema da exposição é livre. Os artistas foram selecionados pelo trabalho de qualidade que fazem e ele escolheram vários estilos e temas”, disse a curadora.A mostra também presta uma homenagem póstuma a Newton Navarro, Leopoldo Nelson, Thomé Filgueira e Ubirajara Galvão. Os dois últimos com quadros expostos à venda. Já as obras de Leopoldo Nelson e Newton Navarro fazem parte do acervo da Pinacoteca Estadual.