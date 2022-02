Decoração do carnaval ainda não foi paga pela prefeitura Venâncio Pinheiro pagou do próprio bolso 36 funcionários e o material usado na confecção dos pólos multiculturais.

O artista plástico Venâncio Pinheiro, que ficou responsável pela decoração do carnaval em Natal, ainda não recebeu os R$ 55 mil acertados em contrato com a prefeitura. Além das semanas de dedicação ao trabalho, ele pagou do próprio bolso 36 funcionários e o material usado na confecção dos pólos multiculturais.



“A prefeita fala muito em respeito à cultura, mas não respeita quem a faz”, desabafou o artista, acrescentando que as escolas de samba e a empresa que fez a alimentação do pessoal também ainda não foram pagas.



De acordo com Pinheiro, o problema começou quando foi descoberto que a prefeitura contratara os artistas usando o CNPJ de uma empresa de produtos higiênicos no nome de Alda Ferreira Lima.



Depois, o pagamento virou processo e foi para a Procuradoria Geral do Município. “Tenho que dar 28 telefonemas para eles (os funcionários da Capitania das Artes) me atenderem. Eles não querem informar nem o número do meu processo”, reclamou.



Aproveitando o trocadilho com o trâmite da documentação nos órgãos burocráticos, o artista vai fazer um despacho no Fórum de Cultura de Natal, que será realizado entre os dias 18 e 20 de junho. “Quero ver se o despacho ilumina a cabeça da Prefeita”, aposta. Ele usará óleo de dendê, cachaça e vela verde.



Venâncio trabalha há 40 anos com decoração, e já participou do Natal em Natal, do carnaval em Recife e de outra edição do carnaval na capital potiguar.