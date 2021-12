Comércio no Dia das Mães deve crescer 8% Expectativa dos empresários potiguares é que as vendas aumentem em 8% em relação ao ano passado.

O Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10), está sendo visto com bons olhos pela classe empresarial do Rio Grande do Norte. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) a expectativa de crescimento está avaliada em 8% em relação ao ano passado.



O superintendente da CDL, Adelmo Freire, explica a animação dos 1.500 associados. “O Dia das Mães é a primeira data do ano forte para o comércio, com novas vendas e lucros, perdendo apenas para o período natalino e o Liquida Natal”, diz.



Além da data tradicional, Adelmo lembra que a redução do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para os eletrodomésticos de linha branca esse ano vai impulsionar as vendas do Dia das Mães. “O ritmo de vendas de eletrodomésticos no Dia das Mães é grande, e esse ano com a coincidência da queda de preços, será ainda maior”, destaca.



Outra novidade para esse ano é a mudança no foco dos presentes do Dia das Mães, que antes era para os utensílios de casa e agora, estão sendo direcionados para artigos pessoais e de informática. “As compradores natalenses estão seguindo uma nova tendência nacional e presenteando as mães com artigos pessoais, como celulares e computadores”, frisa.



Decoração

Na semana do Dia das Mães, as lojas do comércio de Natal, principalmente na Cidade Alta, ainda não estão decoradas e nem contam com promoções para a data. Segundo os lojistas a explicação está nas promoções especificas das lojas, que já apresentam os produtos com descontos.