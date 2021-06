Rodoviária registra aumento de 30% nos embarques Destinos mais procurados no Rio Grande do Norte são Pipa e Mossoró.

A rodoviária de Natal registra aumento de 30% na manhã desta quinta-feira (9), com o movimento de embarque de passageiros de todo o Rio Grande do Norte. Os destinos mais procurados no Estado são Pipa, no litoral e Mossoró, no interior.



“O movimento grande de passageiros começou hoje, mas deve aumentar ainda mais no final da tarde e manhã pela manhã”, informa Rodrigo Fernandes, gerente do terminal rodoviário.



Segundo Rodrigo, todas as empresas aumentam a frota para atender a demanda com o acréscimo de viagens extras. Esse ano, o feriado da Semana Santa deve contabilizar um movimento de mais de 150 pessoas.



A região Seridó também é procurada: Caicó, Jucurutu e no litoral, Pipa, Macau e Touros. Para o transporte interestadual, os destinos mais procurados são: Recife, Salvador e Fortaleza.



“Todos os dias temos em média 200 viagens por dia, mas nesse feriado vamos atingir 300 viagens por dia”, frisa.



O gerente do terminal rodoviário alerta para a compra antecipada de passagem de ida e de retorno para ônibus e microônibus.