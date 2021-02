PF prende diretores do Grupo Camargo Corrêa em São Paulo No total, dez pessoas foram presas, entre elas quatro diretores e duas secretárias acusados de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (25) uma operação intitulada "Castelo de Areia", que desarticulou uma quadrilha que operaria dentro da construtora Camargo Corrêa. No total, dez pessoas foram presas, entre elas quatro diretores e duas secretárias acusados de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.



Além das prisões, a PF também apreendeu um milhão de reais em um dos locais de busca no Rio de Janeiro. Após as prisões, o Grupo Camargo Corrêa manifestou "perplexidade" diante da "invasão" de sua sede em São Paulo pela Polícia Federal.



"O grupo reafirma que confia em seus diretores e funcionários e que repudia a forma como foi constituída a ação, atingindo e constrangendo a comunidade Camargo Corrêa e trazendo incalculáveis prejuízos à imagem de suas empresas", diz a nota.



A Polícia Federal informou ainda que a quadrilha movimentava dinheiro de origem supostamente ilícita, por meio de empresas de fachada e operações conhecidas como dólar-cabo.