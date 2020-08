Professores do município se reúnem com secretários

Artur Dantas

Participam da reunião também o secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, Augusto Viveiros, o secretário adjunto Luciano Barbosa, o vereador Edivan Martins (PV) e o líder da prefeita Micarla de Sousa na câmara, Enildo Alves (PSB).

Entre as principais proposições estão a adequação do piso salarial de acordo com o plano de cargos, carreiras e salários, e a reposição imediata de perdas salariais de 34% referente ao período de 1995 e 2004. Outro ponto é a alteração da lei 058/04 para inclusão dos educadores infantis.