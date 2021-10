Árbitro Emanoel Marinho deve apresentar gravação aos promotores Denunciante, que supostamente tem prova de favorecimento de árbitros pelo presidente da Ceaf, Armando Falcão, foi convocado pela Comissão.

O árbitro Emanoel Marinho teria gravado em seu celular denúncia de que o diretor da Comissão Estadual de Arbitragens de Futebol (Ceaf) , Francisco Armando Falcão, beneficiou alguns árbitros na escala e sorteio dos jogos do Campeonato Estadual de 2009.



Nesta terça-feira (28), o promotor Luís Eduardo Marinho, que preside a comissão instaurada para investigar o caso, confirmou para às 15h30 reunião com o denunciante. Na ocasião, estarão presentes também os promotores Sérgio Sena e Cláudio Emerenciano, que também integram o grupo.



O promotor afirmou ainda que o denunciante foi convocado e que, na ocasião, deve apresentar a prova da denúncia. “De concreto, temos o caso de denúncia e o denunciante. Vamos ouvir a gravação e fazer uma análise mais apurada, iniciando assim o processo de apuração.”



O promotor tomou conhecimento do caso, segundo afirmou, por intermédio do presidente da FNF, José Vanildo da Silva.



“Recebi uma ligação do presidente da FNF, até pensei que fosse para falar sobre o jogo da solidariedade (dia 1º de maio entre ABC x América), mas qual não foi minha surpresa ao ficar sabendo do fato. Estive na sede da FNF, tomei conhecimento do ocorrido e instaurei a comissão para apurar”, narrou o promotor.



Além de tomar a medida preliminar de convocar o Ministério Público, José Vanildo resolveu acatar o pedido de afastamento de Francisco Armando Falcão, presidente da Ceaf, até o ocorrido ser elucidado. Ele não falou sobre possibilidade do retorno de Falcão ao cargo.



Na sua versão sobre o fato, José Vanildo conta que foi procurado pelo presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Norte, Waldir Medeiros, que cobrava providências sobre uma denúncia formulada por Emanoel Marinho.



Marinho, novato no apito que atuou somente três vezes, teria gravado uma conversa em que árbitros supostamente favorecidos estariam oferecendo vantagens para o presidente da Ceaf.



A medida de José Vanildo, acatando o afastamento de Falcão e convocando o Ministério Público, foi muito elogiada.



A reportagem do portal Nominuto.com ouviu também o presidente afastado, Francisco Falcão, que narrou o fato e prometeu provar inocência, além de tomar providências na Justiça contra as supostas calúnias que sofreu de Emanoel Marinho.



Falcão deu a sua versão: “O que aconteceu foi que quebrei meus óculos e, numa das reuniões da arbitragens, reuniões corriqueiras, alguns integrantes do quadro fizeram a proposição de uma ‘vaquinha’ para comprá-los. Eles diziam que eu estava cego e e faziam questão de me dar esse presente. Ficou acertado uma quantia e o assunto parou aí”, narrou.



“O óculos, inclusive, já está pronto na ótica. O sr. Emanoel Marinho, que tem problemas com alguns integrantes de nossa comissão e acho que incentivado por alguém que também gostaria de ver a destituição desta mesma comissão, resolveu armar isso para mim”, continuou.



A versão de Falcão é que Marinho teria ligado para ele pedindo o número de sua conta, já com a intenção de comprometê-lo, pois estava gravando no celular. Só que, segundo ainda Falcão, ele descartou lhe dar o número a conta e disse que já sabia de quanto era a cota e que poderia passar e deixar na FNF.



“Na verdade, o que existe é uma armação orquestrada para derrubar toda a comissão. Como Charles Eliont ficou no meu lugar, acho que o ‘tiro saiu pela culatra’, e eles não conseguiram seu intento. Tanto é verdade que a proposta deles era essa: o presidente da FNF derrubava os integrantes e o assunto morria aí”, acredita.



“ Vou esperar a investigação da comissão, provar minha inocência e depois tomar as medidas cabíveis, pois um caso como esse envolve família, meu trabalho - sou funcionário público respeitado há muitos anos - e minha reputação”, encerrou Falcão.



A reportagem do portal Nominuto.com tentou ouvir o árbitro denunciante Emanoel Marinho, mas não conseguiu.