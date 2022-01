Wilma abre Fórum dos Governadores relatando danos das enchentes O presidente do BNDS, Luciano Coutinho, acredita que crise não afeta economia brasileira.

A governadora Wilma de Faria, acaba de abrir o 10º Fórum dos Governadores do Nordeste, que acontece nesta sexta-feira (08),relatando os prejuízos que o Rio Grande do Norte vem sofrendo com as enchentes desde 2008.



O presidente do Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), Luciano Coutinho, está falando no momento sobre as conseqüências da Crise Econômica no Brasil. “A economia brasileira tem capacidade de se descolar da crise”, disse.



Coutinho afirma que mesmo com a crise, os investimentos na ordem de R$ 130 bilhões dos 291 projetos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) continuarão sendo aprovados.



“ Não há força externa ou interna que seja capaz de paralisar os nossos investimentos”, acredita Luciano Coutinho.