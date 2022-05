Duelo com o Flamengo vale classificação na Copa do Brasil

VipComm Taison e Nilmar têm a responsabilidade de levar o Colorado à vitória

Novo empate em 0 a 0 leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Empate por qualquer outro placar serve ao time carioca.Empurrado por quase 50 mil torcedores, o Inter quer pressionar o Flamengo desde o primeiro minuto. Para tanto, planeja manter o máximo possível a posse de bola e marcar com intensidade as jogadas do time da Gávea.“A estratégia é ter um bom desempenho e fazer uma partida equilibrada. O gol só irá acontecer se executarmos bem estes passos. Não se vence de qualquer jeito, a qualquer custo. Tem que jogar bem, criar e marcar.A individualidade só aparece quando o coletivo está fortalecido”, definiu o técnico Tite na concorrida entrevista coletiva desta terça.Inter precisa vencer o Flamengo para garantir a classificação às semifinais - Clique e amplie a imagem.Inter precisa vencer o Flamengo para garantir a classificação às semifinaisO Inter entrará em campo com uma formação diferente da que atuou no primeiro jogo, no Maracanã. Bolívar e Magrão estão suspensos e não poderão atuar.Tite não confirmou quais serão os substitutos, mas Danilo e Rosinei têm boas chances de começar a partida. “A tendência é esta, mas não descarto outras alternativas”, resumiu o treinador.Contra o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, a dupla mostrou estar pronta para suprir os desfalques do time. Rosinei apresentou muito empenho na marcação e nas saídas rápidas para o ataque até sofrer uma pancada que o obrigou a deixar o campo mais cedo.No entanto, o volante apresentou boa recuperação e está pronto para servir à equipe. Danilo também teve atuação destacada: marcou forte pelo lado direito e foi à frente quando teve espaço.“Foi um jogo importante para eu ganhar ritmo e confiança. Quero tentar repetir o padrão contra o Flamengo. Vou dar atenção especial à marcação, mas quando tiver uma brecha, vou ao ataque”, disse Danilo.Jogadores relacionados: Lauro, Michel, Danilo, Danny Morais, Índio, Álvaro, Marcelo Cordeiro, Kléber, Sandro, Glaydson, Rosinei, Andrezinho, Guiñazu, Giuliano, D’Alessandro, Taison, Alecsandro e Nilmar.A torcida colorada promete fazer uma bonita festa no Gigante. Os ingressos para o jogo se esgotaram no final da manhã desta terça, e a expectativa da direção colorada é que mais de 45 mil torcedores venham ao estádio.O maior público do ano até agora foi registrado nas quartas de final da Taça Fábio Koff, quando 44.540 colorados assistiram ao Gre-Nal no dia seguinte ao Centenário do Inter.