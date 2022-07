UFRN abrirá inscrições para concurso

No período de 22 de junho a 19 de julho, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abre inscrições para concurso público Técnico Administrativo em nível médio e superior, para cargos no quadro permanente.Ao todo, serão oferecidas 20 vagas distribuídas para nível superior nos cargos de Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Bibliotecário-Documentarista, Administrador e Assistente Social.Os cargos de nível médio são: Técnico de Laboratório/Eletrotécnica, Técnico de Artes Gráficas, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório/ Eletromecânica, Técnico de Laboratório/ Cenotécnica, Técnico de Laboratório/ Microscopia Eletrônica e Técnico de laboratório/Química.A taxa de inscrição será de R$ 44,00 para nível superior e de R$ 34,00 para nível médio. Os programas com os conteúdos das provas serão disponibilizados no site da Comperve a partir do dia 15 de junho.As provas serão aplicadas no dia 23 de agosto. Mais informações e o edital completo no site: www.comperve.ufrn.br ou pelo telefone 3211-9203. Outras informações no site