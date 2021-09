Libertadores: três times brasileiros se classificam para a segunda fase Sport, São Paulo e Cruzeiro venceram seus adversários e seguem adiante na competição.

Três times brasileiros envolvidos na Libertadores da América conseguiram a classificação para a segunda fase da competição.



No Grupo 1, o Sport venceu o Colo Colo em plena Ilha do Retiro de virada, 2 a 1 (gols de Moacir e Vandinho para o "Leão da Ilha"; Millar descontou para o time chileno). Com isto, o Sport lidera o grupo com 10 pontos, contra 7 do Colo Colo, e garantiu a ida para a próxima fase.



O São Paulo garantiu sua vaga ao vencer em casa o América de Cali, 2 a 1 (gols de Dagoberto para o São Paulo, e de Parra opara o time colombiano), em jogo válido pelo Grupo 4 - onde a equipe paulista lidera com 13 pontos (em segundo está o Defensor Sporting, do Uruguai, com 8 pontos).



Por fim, no Grupo 5, foi a vez do Cruzeiro seguir adiante ao vencer em casa o Deportivo Quito (Equador), 2 a zero - gols de Leo Fortunato e de Wagner. Assim, os mineiros ficaram em primeiro na classifi