Declarações do IR somaram mais de 245 mil no RN Foram contabilizadas 8% a mais de declarações esperadas para esse ano (que era de 227 mil), um total de 245.675 declarações no Estado.

A Receita Federal recebeu 245.675 declarações do Imposto de Renda de contribuintes do Rio Grande do Norte, um crescimento de 8% acima do esperado para o pagamento de 2008. No Brasil, foram entregues 25.566.900 declarações, correspondendo a 2,7% acima do esperado para esse ano.



Dois motivos são apontados para o crescimento: a melhoria nos rendimentos e o aumento da fiscalização. Para o supervisor da Receita Federal no Rio Grande do Norte, Fernando Daiah, o valor dos salários aumentou e o número de potiguares trabalhando também. “O contribuinte melhorou seus rendimentos ano passado e passou a declarar o Imposto de Renda”, explica.



Outro fator apontado pelo supervisor da Receita é a melhoria nos sistemas de fiscalização, inibindo o sonegador. “O contribuinte está com receio de sonegar a declaração e ser pego pelo sistema informatizado com outros órgãos”, lembra.



Restituições

O pagamento das restituições do Imposto de Renda, ano base 2008, será feito em sete lotes, com pagamento sendo iniciado no dia 15 de junho.



Fernando Daiah explica que a prioridade para a entrega das restituições é para os idosos e os contribuintes que fizeram a entrega mais rapidamente. “Ano passado, o primeiro lote foi entregue 70% para os idosos e 30% para os contribuintes que anteciparam as declarações”, afirma.