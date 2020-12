Governadora recebe deputados na residência oficial para discutir vetos Votação depende deste encontro. Pauta da Assembleia está obstruída desde a terça-feira (17).

A governadora Wilma de Faria (PSB) deve se reunir com os deputados para discutir os vetos às emendas ao Orçamento Geral do Estado ainda no final da manhã de hoje. Depois dos dois referentes ao Ministério Público, já votados, e derrubados restam seis.



A reunião deve ser realizada na residência oficial. A expectativa agora é que entrem em votação ainda hoje (19). A sessão na Assembleia Legislativa começa às 16h.



A pauta da Casa está obstruída. Com isso nenhuma matéria pode ser deliberada.