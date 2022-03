Santa Clara instala nova empresa em Mossoró Nova fábrica irá produzir 200 toneladas de suco em pó por mês e mistura para bolo.

A empresa alimentícia Santa Clara vai instalar mais uma fábrica no Rio Grande do Norte, em Mossoró, para produção de suco em pó e mistura para bolo. Conhecida pela produção de café em todo o Brasil, a empresa está expandindo sua produção para sucos e derivados de amido e com previsão de construção até dezembro desse ano.



O diretor presidente da empresa, Pedro Alcântara, confirmou a notícia ao Nominuto.com na manhã desta terça-feira (12). “Estamos adquirindo a divisão de uma empresa multinacional do segmento alimentício e vamos instalar a nova fábrica numa área vizinha ao moinho da Santa Clara”, esclarece.



A Santa Clara é potiguar, classificada como a segunda maior empresa do Brasil com faturamento de R$ 1,25 bilhão, mais de 3 mil colaboradores nas marcas Santa Clara, café três Corações e café Pintinela nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais.



No mercado do Rio Grande do Norte, a empresa está instalada desde 1993, fabricando derivados de milho em Mossoró e café em Natal.



Perguntado sobre o que influenciou na escolha por Mossoró aos outros estados, Pedro Alcântara afirma. “A escolha por Mossoró aconteceu porque já temos uma unidade de negócios instalada e por causa da infraestrutura da cidade, dispondo de uma área industrial com gás natural, distritos industriais, bons acessos e a localização no meio de duas capitais importantes”, afirma.



Além disso, o diretor da empresa contou que a decisão foi motivada pelos incentivos fiscais do Governo do Estado, como a inclusão da empresa no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proadi) que desconta até 75% no recolhimento do ICMS das empresas. “Tínhamos uma proposta idêntica de instalação em Minas Gerais, mas recebemos o apoio do Governo com o incentivo fiscal do Proadi e resolvemos ficar em Mossoró. Vamos tentar conseguir também o Progás”, afirma.



O empresário também lembra da plataforma de logística de distribuição que facilita o transporte da produção potiguar para todo o Brasil. “Temos demanda de mercado para todas as regiões do Brasil, por sermos uma marca conhecida no país, atendendo a uma estrutura de 100 mil pontos de vendas”, aponta.



A nova fábrica da Santa Clara deverá entrar em funcionamento em dezembro desse ano. “A idéia é que a empresa comece a produzir em dezembro, com faturamento de R$ 50 milhões por ano e 200 toneladas por mês de suco em pó”, destaca. “Futuramente, vamos produzir também mistura para bolos em pó”, diz.



Sobre os empregos já gerados e a quantidade de novos empregos da fábrica, Pedro Alcântara soma. “Já empregamos em torno de 500 empregos diretos e 500 indiretos com as duas fábricas em Mossoró e Natal. Agora, a nova fábrica vai gerar mais 250 colaboradores”, explica.