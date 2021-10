Japão endurece regras para concessão de visto a mexicanos Medida representa uma tentativa de se prevenir contra a propagação do vírus da gripe suína no país.

O Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão anunciou hoje (28) que vai endurecer as regras para a concessão de vistos a mexicanos. A medida representa uma tentativa de se prevenir contra a propagação do vírus da gripe suína no país. As informações são da agência portuguesa Lusa.



O governo do país pedirá à Embaixada do Japão no México que suspenda temporariamente o sistema de isenção de visto e que reforce os procedimentos de controle.



Os cidadãos japoneses também foram orientados a evitar viagens ao México e a outros países onde há casos de pessoas infectadas pela doença. Medidas preventivas como lavar as mãos e evitar multidões fazem parte da lista de recomendações feitas à população.



Até o momento, nenhum caso de gripe suína foi confirmado no Japão, mas a capital, Tóquio, reforçou o controle de passageiros vindos de outros países. Eles passam por uma espécie de scanner térmico que permite detectar pessoas em estado febril – um dos principais sintomas da doença.



Ontem (27), o ministro da Saúde japonês, Yoichi Masuzoe, assegurou que o país dará prioridade ao desenvolvimento de uma vacina contra a gripe suína, mas admitiu que o processo pode demorar até sete meses.