Homem é baleado e carbonizado dentro de carro em Ceará-Mirim Polícia ainda não tem identificação da vítima. Crime foi cometido numa região de dunas. Outro corpo foi encontrado às margens da BR 101, em Pitangui.

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado crivado de balas e carbonizado dentro de um carro em uma região de dunas na praia de Muriú, em Ceará-Mirim. Além do carro em que ele estava, um outro também foi incendiado no local.



O cadáver foi encontrado por volta das 9h desta quarta-feira (25). A polícia ainda não tem a identificação da vítima e não sabe informar quais são os carros destruídos. A equipe da delegacia de Ceará-Mirim vai investigar o caso.



Pitangui

A polícia também encontrou um outro corpo no litoral Norte na manhã desta quarta. Um homem, também não identificado, foi encontrado às margens da BR-101 cerca de 400 metros da entrada de Pitangui. . Esse caso será apurado pela equipe da delegacia de Extremoz.