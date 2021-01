Bancada federal atende a convocação dos prefeitos Reunião na sede da Femurn acaba de começar. Gestores municipais querem apoio dos parlamentares para tentar tirar prefeituras do vermelho.

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte é palco hoje (23) para uma grande discussão em torno das dificuldades financeiras que as prefeituras do estado enfrentam. A reunião é marcada pela presença de deputados federais e dos três senadores potiguares.



O auditório da Femurn está lotado de prefeitos que esperam ouvir dos parlamentares sugestões para solucionar os problemas ocasionados pela crise econômica.



Os senadores José Agripino (DEM), Garibaldi Filho (PMDB) e Rosalba Ciarlini (DEM) estão no local, assim como os deputados Rogério Marinho, Fátima Bezerra (PT), Henrique Alves (PMDB) e Sandra Rosado (PSB).





* Mais informações em instantes