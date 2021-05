Garibaldi Alves: "Leônidas era um homem de diálogo fácil" Senador reconhece as qualidades do ex-deputado Leônidas Ferreira e confirmou presença no sepultamento, marcado para às 16h deste sábado (3).

“Apesar de Leônidas Ferreira sempre ter feito parte de partidos opostos aos que sempre militei, reconheço que ele era um homem de diálogo fácil. Tinha capacidade de promover o entendimento político mesmo nas horas de maior radicalismo”. A declaração é do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB).



O senador fez questão de lembrar a trajetória de Leônidas na vida pública. “Ele inicialmente foi recrutado e convocado para assumir secretarias técnicas, mas depois terminou se articulando na política e integrando os governos de Wilma e José Agripino”.



Em entrevista ao portal Nominuto.com, o senador afirmou que fez visitas ao ex-deputado, quando ele ainda estava no Hospital do Coração.



Garibaldi Filho confirmou que também irá ao velório e sepultamento de Leônidas Ferreira.