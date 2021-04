Mesmo com retorno de Carvalho, líder do Governo será mantido

Arquivo Nominuto Antônio Jácome permanece como líder do Governo.

Exercendo a liderança da bancada de situação na Assembleia até 3 de abril do ano passado, Gustavo Carvalho passou o cargo para Antônio Jácome e, pouco mais de dois meses após a transmissão do posto, o parlamentar foi nomeado para o Gabinete Civil do Governo do Estado. Antônio Jácome, que defende a rotatividade na liderança, disse que permanece no posto, mesmo com o retorno do deputado do PSB, que está deixando o Gabinete Civil.O deputado do PMN disse que teve uma conversa com Gustavo Carvalho e chegou a brincar com a possibilidade de que o antigo líder retornasse ao cargo. Como resposta, o atual líder disse ter escutado a negativa veemente do futuro companheiro de bancada. “Ele disse que não voltaria para a liderança de jeito nenhum”, disse.Jácome também colocou um ponto final sobre a discussão de uma possível substituição na liderança do Governo, apesar de admitir que “a função é espinhosa”. “A questão da liderança está encerrada. Não pedi para sair do cargo, só disse que sou favorável à rotatividade na função”, explicou.Sobre as mudanças previstas no secretariado estadual, Antônio Jácome considera naturais as substituições, inclusive das indicações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN). Para Jácome, a saída de qualquer indicado do presidente do PMN não significa “desprestígio” do parlamentar com o Governo.Um dos indicados de Robinson no primeiro escalão do Governo, o secretário de Infraestrutura Adalberto Pessoa, é um dos que deverão deixar o cargo.