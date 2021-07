Lula assina decretos que regulamentam plano habitacional Um dos decretos trata da composição e competências do Comitê de Participação no Fundo Garantidor da Habitação Popular.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou dois decretos que regulamentam o plano habitacional Minha Casa, Minha Vida, que prevê a construção de um milhão de moradias.



Um dos decretos trata da composição e competências do Comitê de Participação no Fundo Garantidor da Habitação Popular. As medidas foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União com data de hoje (13).



A partir de hoje, estados e municípios já podem aderir ao programa por meio da Caixa Econômica Federal. Está também disponível as instruções para a doação de terrenos. As famílias com renda de até três salários mínimos terão prioridade.