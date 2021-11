Beco da Lama: Augusto Lula comemora eleição da Samba

Alex de Souza Augusto Lula: “A Samba é uma entidade séria, mas festiva”

O resultado foi conhecido na noite de ontem (1º), mas a posse será realizada no próximo sábado (8) com festa. A chapa ganhadora contou com os votos de 93 boêmios, enquanto a Acorda Samba ficou com 63.A Nós do Beco também conta com Abimael Silva como diretor adjunto, Dorian Lima (diretor de eventos), Daniele Brito (diretora cultural), Renan Ribeiro (diretora de políticas sociais) e Diego Queiroz (diretor de assuntos da juventude).Segundo Augusto Lula, a função da sociedade é promover eventos, uma vez que “tudo no Beco termina em festa”. “A Samba é uma entidade séria, mas festiva”, disse.Para ele, fazer promessas em campanha é discurso antigo e vago. “Nós somos a favor de tudo que seja a favor do Beco da Lama e adjacências”.Quando interrogado sobre o que é bom, sugere a redução de impostos em benefício da revitalização do centro histórico de Natal.“Tentar fazer com que o IPTU seja mais barato para as pessoas da Cidade Alta é um começo”, disse Lula. Em contrapartida, ele garante que o povo é quem faz o espaço. “Se os mais de 150 que foram votar trabalhassem em favor do beco, seria bom”.Mudar o estatuto da sociedade também é uma vontade. "Convocarei assembleias para podermos discutir que pontos serão mudados", disse.