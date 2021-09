Polícia elucida morte de comerciante das Rocas com prisão no MS

Fred Carvalho

Confira abaixo a entrevista com Elias Nobre concedida ao portal Nominuto.com

Rogério da Silva foi assassinado no dia 19 de fevereiro passado. No dia seguinte, a polícia prendeu João Maria Nascimento dos Santos e o cabo PM Marcos Vinícius da Silva Borges, ambos por suspeita de envolvimento com o crime.O assassinato continuou sendo apurado pela equipe da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), comandada pelo delegado Ronaldo Gomes. “E nesta terça-feira, munidos de mandados de prisão e de busca e apreensão, nossos policiais conseguiram prender o Matheus Marçal em Campo Grande e o cabo PM Marcílio de Carvalho Régis na zona Norte de Natal”, contou o delegado geral de Polícia Civil, Elias Nobre de Almeida Neto.Segundo Elias Nobre, Matheus Marçal detalhou, em depoimento ao delegado Ronaldo Gomes ainda na capital sul-mato-grossense, como Rogério da Silva foi assassinado. “Só falta nós descobrirmos o porquê de o comerciante ter extorquido pela quadrilha e onde o corpo foi enterrado. O restante já está esclarecido”.

Matheus Marçal disse à polícia que Rogério da Silva foi capturado pela quadrilha em 19 de abril e levado para uma casa na zona Norte. Como os criminosos não conseguiram a quantia de R$ 15 mil que estava sendo exigida, o cabo PM Marcílio de Carvalho, apontado como sendo o líder do bando, ordenou que o também cabo Marcos Vinícius executasse a vítima. De acordo com Matheus, Rogério da Silva foi morto com mais de 20 tiros “porque tinha o couro grosso”.



Antes de morrer, Rogério da Silva teria pedido um cigarro. Ele teria sido assassinado de joelhos e com as mãos na cabeça. No dia seguinte ao crime o corpo dele foi ocultado provavelmente em uma estrada que levada a uma praia do litoral Norte potiguar. A polícia espera a chegada de Matheus Marçal, o que deve acontecer ainda nesta quarta-feira, para ele apontar o local onde o cadáver foi enterrado.



Os quatro integrantes da quadrilha ficarão presos à disposição da Justiça. A polícia agora investiga a participação do bando em outros crimes e se há outros envolvidos com o grupo.