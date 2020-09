Heráclito pede parecer jurídico sobre pagamento de extras no recesso

J Freitas "Temos que prestar contas à imprensa, à Mesa Diretora e à sociedade. Tudo vai ser apurado, fiquem tranquilos", afirmou Heráclito.

O senador disse que os fatos estão sendo apurados e não quis opinar antes de ter acesso ao parecer da advocacia-geral, sobre a possibilidade de os recursos virem a ser devolvidos pelos funcionários.Heráclito destacou que há plantão durante o recesso é que é preciso verificar em que circunstâncias as horas extras foram pagas. "Não há nada de ilegal em receber por trabalhar", disse. O senador afirmou ainda que está "dentro do pacote de curiosidades" dele, a ser respondido pela advocacia do Senado, saber se o aumento de 111% no valor da hora extra foi concedido dentro da lei."Temos que prestar contas à imprensa, à Mesa Diretora e à sociedade. Tudo vai ser apurado, fiquem tranquilos", afirmou.Heráclito responsabilizou "setores do Senado insatisfeitos com o resultado das eleições (para a presidência da Casa)" que estariam estimulando certos tipos de "denúncias genéricas que não levam a nada". Heráclito acredita que, "se a paranóia crescer", isso apenas dificultará a apuração de eventuais denúncias bem fundamentadas.O senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), então presidente da Casa, afirmou em entrevista à Agência Senado que decisões sobre pagamento ou não de horas extras não passam pela Presidência. Porém, o senador acredita que deveria haver maior controle sobre o pagamento de horas extras."Parece que está meio sem controle", disse.Garibaldi destacou que o 1º secretário do Senado na ocasião, Efraim Morais (DEM-PB), já divulgou uma nota sobre o assunto, esclarecendo que o setor de recursos humanos apenas paga hora extra aos funcionários indicados pelos gabinetes e pelas secretarias do Senado e que a 1ª secretaria também não tem ingerência sobre o assunto.O ex-presidente afirmou ainda não saber se juridicamente seria legal exigir que os funcionários devolvam o dinheiro pago a título de hora extra durante o recesso e que precisaria ter mais informações para opinar sobre o assunto.De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Senado pagou pelo menos R$ 6,2 milhões em horas extras para 3.883 funcionários em janeiro, mês em que a Casa estava em recesso. A direção da Casa teria também concedido reajuste de 111% na hora extra - o teto teria subido de R$ 1.250 para R$ 2.641,93, segundo a reportagem.