Prorrogado prazo para inscrição no Fies

Os Estudantes interessados em participar do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) têm até o dia 15 de maio para se inscrever. O prazo vencia hoje (30) e foi prorrogado de acordo com a Portaria n.º 645 publicada no Diário Oficial da União.Além disso, a data de divulgação do relatório de resultados da primeira chamada do processo seletivo do Fies referente ao primeiro semestre de 2009, que estava marcada anteriormente para o dia 11 de maio, fica alterada para o dia 25.As inscrições devem ser feitas na página www.caixa.gov.br . Os interessados podem financiar de 50% a 75% da mensalidade, independente do semestre que estiverem cursando. Os interessados podem ter mais informações no endereço eletrônico do Ministério da Educação.