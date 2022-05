PRF alerta para cuidados com buracos nas rodovias federais

Vlademir Alexandre Excesso de peso nos caminhões de carga contribui para o desgaste das estradas.

De acordo com o diretor do Núcleo de Comunicação da PRF, inspetor Roberto Cabral, no trecho entre as cidades de Santa Maria e Fernando Pedroza (do Km 158 ao Km 261) a situação é mais delicada. “Pedimos que quem necessite transitar nesta área reduza a velocidade e mantenha a atenção redobrada”, frisa.Além disso, Cabral explica que se for possível o motorista evite realizar viagens à noite, quando a visibilidade diminui. O inspetor destacou que dois fatores contribuíram para o desgaste das rodovias.“O primeira foram as fortes chuvas que caem no Rio Grande do Norte nas últimas semanas. Outro fator é o excesso de peso nos caminhões de carga que transitam, principalmente, na BR 304”.Outra rodovia federal que sofre com os buracos é a BR 406, que liga Natal a Macau. “O trecho entre Jandaíra e Baixa do Meio está muito ruim. Nesta área praticamente não temos mais asfalto. Também identificamos buracos na saída da cidade de João Câmara”, ressalta Cabral.As outras BRs afetadas são a 405, que liga Mossoró a Paraíba (trecho entre Apodi e Pau dos Ferros); a 226, no trecho que liga Campo Redondo a Currais Novos, na região da Serra do Doutor; e a BR 101 Norte, do Km 0 ao Km 66.Na última sexta-feira (15), o Governo do Estado assinou a ordem de serviço para a conservação, restauração e manutenção de rodovias federais no Rio Grande do Norte juntamente com o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit).As obras devem começar no final deste mês. Mais de R$ 457 milhões, entre recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, serão investidos na renovação da malha rodoviária potiguar até 2010. A ordem de serviço é para a realização de obras nas BRs 101, 226, 304, 405 e 406.