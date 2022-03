Polícia estoura laboratório de drogas em Extremoz A ação, deflagrada por volta das 5h desta quinta-feira (14), resultou na prisão de nove suspeitos.

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar estourou um laboratório de drogas em funcionamento no município de Extremoz, na Região Metropolitana de Natal.



A ação, deflagrada por volta das 5h desta quinta-feira (14), resultou na prisão de nove suspeitos.



A operação foi comandada pelo delegado Odilon Teodósio, da Delegacia de Narcóticos. No começo da manhã, começaram a ser cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e outros 14 de prisão.



Na casa de José Maria Soares, no bairro de Redinha, a polícia encontrou três buracos onde estava escondida a droga, que era refinada em um laboratorio em Extremoz. A prisão de José Maria e de outras oito pessoas faz parte da Operação Passo da Paz.



Há quatro meses a polícia vinha investigando o caso. Um dos indícios foi a partir da movimentação bancária de José Maria, que era de aproximadamente 100 mil reais por mês, resultado da venda de cerca de 1 kg de droga por dia.



No total, foram apreendidas cinco armas de fogo.



* Atualizada às 8h27.