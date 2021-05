Micarla apresenta Reforma Administrativa às 10h30

Arquivo Nominuto Micarla de Sousa: Câmara votará reforma na terça-feira (07).

Entre as mudanças previstas na reforma estão: a criação da Secretaria de Defesa Social, do Instituto Urbanístico de Natal (com o desmembramento da Semurb) e a Secretaria de Articulação e Governo que seria conduzida pelo ex-deputado João Faustino (PSDB). Ele deixou a administração municipal na semana passada para se dedicar à campanha presidencial de José Serra.Ainda estão incluídas na reforma: a recriação da empresa mista Alimentar que atenderá às necessidades da população mais carente e do Instituto de Previdência de Natal.Após a reunião, a proposta deve chegar à Câmara ainda na tarde de hoje. De acordo com o presidente da Casa, o vereador Dickson Nasser, a reforma entrará em votação na próxima terça-feira.