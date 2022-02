STF mantém irmão do governador do Ceará em cargo político O MP sustenta que a nomeação de Ivo descumpre o enunciado da Súmula 13/STF, que veda a prática de nepotismo em todos os escalões do serviço público.

Ivo Ferreira Gomes, irmão do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), poderá continuar exercendo o cargo de chefe do Gabinete do Executivo daquele estado.



A decisão foi tomada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que indeferiu pedido de liminar formulado pelo Ministério Público do estado do Ceará na Reclamação (RCL) 7834. O MP sustenta que a nomeação de Ivo descumpre o enunciado da Súmula 13/STF, que veda a prática de nepotismo em todos os escalões do serviço público.



Em sua decisão, o ministro baseou-se em jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a nomeação de parente para o exercício de cargo eminentemente político não contraria a Súmula Vinculante nº 13.



Em apoio a sua decisão, ele citou decisões dos ministros Menezes Direito, que indeferiu liminar na RCL 6650, que continha pedido semelhante, e da ministra Ellen Gracie, que indeferiu recurso de agravo na RCL 66750, que tinha igual objetivo.



Na RCL 7834, que ainda será julgada no mérito pelo STF, o MP do Ceará se insurge contra decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) de manter o irmão do governador cearense no cargo. O processo foi iniciado com uma ação civil pública intentada pelo MP, visando à anulação da nomeação de Ivo Gomes para o mencionado cargo.



O desembargador do TJ-CE indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento lá interposto, por entender que o STF, ao aprovar o enunciado da Súmula Vinculante nº 13, “excluiu, em princípio, os exercentes de cargos de natureza eminentemente política – secretários municipais e estaduais e ministros de Estado –, conforme o caso”.