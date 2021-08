Campeonato Paulista: Santos vence Palmeiras e está na final

Site do Santos Madson e Neymar comemoram o primeiro gol do Santos

Nos instantes iniciais, o Santos tratou de tomar as iniciativas em campo, sendo mais critaivo e ofensivo que o anfitrião Palmeiras - que não fez por menos e partiu para a pressão.Porém, para o time da casa, não deu: o Santos abriu o placar com Madson, que chutou na saída do goleiro Marcos. O resultado é que daí até o fim do primeiro tempo só deu "Peixe", que aproveitou o nervosismo do adversário ára manter a bola no ataque; o Palmeiras, de sua parte, teve poucas chances de marcar.No segundo tempo, o Palmeiras resolveu investir em um maior poder de ataque - entraram Ortigoza e Deyvid Sacconi. Porém, a dado instante Maurício Ramos cometeu pênalti sobre Neymar; Kleber Pereira cobrou, e ampliou o placar para o Santos - 2 a zero. O Palmeiras ainda cutucou o adversário, em busca de uma saída - e assim Pierre fez o gol de honra alviverde, chutando de fora da área (e, de forma inexplicável, o goleiro Fábio Costa tomou um "frango" da pior espécie, justo aquele em que a bola passa entre as pernas).Nos minutos finais, o nervosismo aumentou - e com ele os ânimos: Diego Souza e Domingos foram expulsos. O Palmeiras aidna esboçou uma reação final em busca do empate, porém o Santos segurou a pressão, mantendo o 2 a 1 - mesmo placar do jogo de "ida" - e com isto a classificação.De quebra, o Santos quebrou um tabu que durava 40 anos. É que a última vez que o "Peixe" venceu o Palmeiras em pleno Palestra Itália foi no tempo da "Era Pelé", precisamente no dia 18 de junho de 1869 (o placar daquele jogo foi 3 a zero - 2 gols de Pelé e um de Toninho Guerreiro). Não foi o único tabu a cair por terra: este ano, o Palmeiras ainda não havia perdido para ninguém em casa - até o jogo de hoje.Agora, o Santos espera pelo vencedor de Corinthians x São Paulo - que será neste domingo (19), às 16h no Morumbi.