Deficientes têm reserva de vagas em concurso da Polícia Civil Sentença do juiz Cícero Martins de Macedo Filho foi proferida nesta terça-feira. Estado terá que reservar 5% das vagas de delegados para pessoas com deficiência.

O juiz Cícero Martins de Macedo Filho, da 4ª vara da Fazenda Pública de Natal, determinou que o Estado do Rio Grande do Norte estabeleça a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência física no concurso para delegado substituto da Polícia Civil potiguar. Em sentença proferida nesta terça-feira (7), ele disse que 5% das vagas existentes para esse cargo devem ser destinadas a deficientes. O Estado vai recorrer da decisão.



Cícero Macedo determinou que o Estado “estabeleça o número de candidatos com deficiência que será convocado para participar do Curso de Formação Profissional Policial para o Cargo de Delegado de acordo com a classificação constante em lista especial, preservando-se o percentual mínimo da reserva de vagas para os candidatos portadores de deficiência física”. Para isso, a expressão "plenas", existente no edital número 01 do concurso deverá ser excluída do documento.



O Estado terá que estabelecer “a possibilidade de adaptação da prova de avaliação física e prova prática para o candidato com deficiência que assim necessite e requeira, no prazo e forma a ser estipulada por Edital, designando , para tanto, uma equipe multiprofissional que as viabilize, entre os quais, médicos especialistas” e ainda estabelecer “a possibilidade de adaptação necessária no Curso de Formação”.



Como nenhum pretenso candidato portador de deficiência física se inscreveu no concurso, o juiz Cícero Macedo determinou ainda que o Estado “reabra o prazo para inscrição no concurso, especificamente para as pessoas portadoras de deficiência física, em igual número de dias da abertura inicial para do certame, utilizando-se em mesmo grau e espécie de divulgação conferida inicialmente”.



Esse novo prazo de inscrições deverá, automaticamente, adiar a data de aplicação das provas do certame, prevista para o próximo dia 26.



As vagas destinadas a deficientes físicos que não forem preenchidas por falta de candidatos aprovados serão preenchidas pelos demais concursados, observada a ordem geral de classificação.



Em um trecho da sentença, Cícero Macedo disse que as justificativas apresentadas pelo Estado para obstruir as inscrições de candidatos portadores “não servem”. “As justificativas exaradas em nota técnica da Comissão do Concurso, mormente fazendo apologia dos atributos físicos para os cargos, e, por outro lado, assumindo uma série de deficiências materiais do Estado, não servem para obstar o acesso ao cargo de Delegado. Não ter prédios com acessibilidade é uma referência ao ‘cadeirante’; a necessidade de manuseio de armas de fogo, é uma alusão a quem não tem completa mobilidade nos membros superiores; a necessidade de coleta pessoal de meios de prova em interrogatório, é alusão direta aos surdos e aos cegos. Entretanto, no universo de deficiências físicas não há somente tais personagens. O mundo das deficiências é bem maior que estas. E a incapacidade de cumprir a lei e a Constituição por parte da Administração Pública, deveria ser motivo de planejamento estratégico e de prioridades, e, jamais, desculpa para o descumprimento de outros direitos fundamentais”.



Na sentença, o magistrado cita que “os candidatos que se inscreverem na condição de portadores de deficiência vão participar da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo e à avaliação, sendo necessária, para sua aprovação, a obtenção de notas e/ou desempenho mínimos exigidos”.



Caso aprovado, “o candidato será submetido à avaliação da equipe multiprofissional, que emitirá parecer técnico sobre a qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre a compatibilidade ou não para o exercício do cargo”.



Mas Cícero Martins lembra que “serão eliminados do certame aqueles que sejam considerados incompatíveis com o exercício do cargo. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será aferida também, durante o estágio probatório e no curso de formação”.



Ele conclui dizendo que “em hipótese alguma deverá a Administração facultar aos deficientes físicos a oportunidade de aproveitamento em funções que não sejam as do cargo de delegado de Polícia, sabendo, todos os candidatos, que as atribuições do cargo são impostas a todos, não tendo como adaptá-las às deficiências”.



Recurso

O delegado-geral de Polícia Civil, Elias Nobre de Almeida Neto, já antecipou ao Nominuto.com que o Estado vai recorrer da sentença judicial junto ao Tribunal de Justiça.



“A comissão do concurso deve se reunir ainda nesta quarta-feira para estudar uma forma de se recorrer dessa sentença. Isso para não prejudicar o trâmite do concurso, principalmente quanto à data da prova”, disse Elias Nobre.