OAB/RN quer agilizar legalização de muçulmanos

Elpídio Júnior

*Com informações da OAB/RN

Ele também informou que deverá fazer parcerias com núcleos de prática jurídica. A Comissão de Relações Internacionais da OAB/RN, presidida pelo advogado Marcos Guerra, foi acionada pela Polícia Federal com objetivo de solucionar o problema.Durante a reunião extraordinária, o advogado conversou com os estrangeiros e, na presença do presidente da OAB/RN lembrou a documentação necessária para regularizar a situação dos estrangeiros no país.Segundo Marcos Guerra, em curto prazo a Comissão vai apresentar uma solução, fazendo um pleito coletivo junto ao Ministério da Justiça e a Polícia Federal."Não se trata de interesse individual, mas sim da necessidade de uma providência coletiva para que todos tenham seu direito reconhecido", destacou Marcos Guerra.Os mulçumanos ficaram de encaminhar documentação para análise, já que a maioria tem apenas documentos provisórios.Além desses casos, um será estudado de forma especial. É o de uma jovem que não é titular de qualquer nacionalidade.Nesse caso, é bem possível que no Rio Grande do Norte seja feito o primeiro pedido de apátrida no Brasil. O direito a nacionalidade compõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Artigo 15, sendo a sua violação atentado à dignidade da pessoa humana.