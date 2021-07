2ª Bienal de Informática será transmitida pelo Nominuto.com Entre os dias 16 e 19 deste mês será realizada, no Shopping Orla Sul, a 2ª Bienal de Informática do Rio Grande do Norte.

Novos equipamentos, profissionais renomados e mais uma série de novidades para revolucionar as empresas que investem em tecnologia da informação e fazem a diferença em um mercado cada vez mais competitivo entro deste conceito, Todos os acontecimentos da Bienal serão transmitidos instantaneamente pelo portal Nominuto.com.



Centenas de oportunidades de negócios serão geradas emNatal nos próximos 15 dias na área de tecnologia da informação. Entre os dias 16 e 19 deste mês será realizada, no Shopping Orla Sul, a 2ª Bienal de Informática do Rio Grande do Norte. O evento trará a Natal dezenas de profissionais de todo o País, além de apresentar e fornecer equipamentos de última geração em informática, tudo isso voltado para dá agilidade e qualidade às informações.



A programação da 2ª Bienal de Informática contará com mini cursos, palestras, exposições de novos produtos e discutirá temas como, por exemplo, os desafios na internet, os negócios pela web, a telefonia relacionada à rede mundial de computadores, mídia digital, a segurança das redes, os softwares livres e até os mais modernos jogos para trazer lazer pela internet. Tudo isso durante quatro dias das 10h da manhã às 22h.



A organização do evento pretende realizar essa segunda edição de forma mais interativa do que na última. Para isso, será montada na área que tem como tema Mídia Digital um espaço destinado a participação do público, onde poderão ser feitas fotos digitais, vídeos ao vivo, músicas eletrônicas, além dos diversos tipos de comunicação: telefonia, internet, e audiovisual tudo pela web.



A estrutura da 2ª Bienal conta com dois auditórios onde serão realizadas palestras e mini cursos simultaneamente, com ambientes climatizados, proporcionando todo o conforto aos participantes - com destaque para empresários, profissionais de informática, estudantes, além todos os segmentos da sociedade que buscam manter-se atualizados com as novidades da informática mundial. A bienal terá ainda todo um aparato de segurança eletrônica, ou seja, tudo que é necessário a um grande evento, com a garantia de um amplo estacionamento, posto médico, ambulância, serviços e limpeza e internet wifi, além de uma praça de alimentação e palco para shows.