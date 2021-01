Apostador de Salvador acerta sozinho na Mega-Sena e leva R$ 3,6 mi Os números sorteados foram: 18 - 20 - 24 - 45 - 51 - 57.

Um bilhete de Salvador (BA) acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena neste sábado e levará o prêmio de R$ 3,6 milhões.



A CEF (Caixa Econômica Federal) sorteou no sábado (21), em Umuarama (PR), as seis dezenas do concurso 1.058. Os números sorteados foram: 18 - 20 - 24 - 45 - 51 - 57.



Segundo a Caixa, 50 apostadores acertaram a quina e vão levar, cada um, R$ 22.593. Outros 3.853 acertaram a quadra e ganharão R$ 293,20, cada.



O maior prêmio da Mega-Sena saiu em 1999, quando um apostador de Salvador levou R$ 64,9 milhões.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima - de seis números - custa R$ 1,75.